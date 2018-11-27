تفاصيل عملية إخلاء السفينة “نيفين” من المهاجرين

ايوان ليبيا – وكالات

قال الناطق باسم القوات البحرية العميد أيوب قاسم فيما يتعلق بالمهاجرين الذين كانوا على متن سفينة “نيفين” في مصراته إن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها والتي يتمرد بها المهاجرين غير شرعيين فقد كان هناك فيما سبق قاطرة تم التنسيق معها تتبع لأحد الحقول النفطية الليبية لكنهم رفضوا حينها النزول وأجبروا على ذلك وتقديراً للموقف توجهت القاطرة نحو إيطاليا.

قاسم أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج تلفزي الأحد إلى أن الطواقم التابعة للبحرية عدد أفرادها قليل مقارنة بعدد المهاجرين الذين يتم إنقاذهم بالعادة.

وأبدى تخوفهم الدائم من أن يتم التمرد على أفراد الطاقم وإختطاف الزوارق والتعاون مستقبلاً مع أي جهات أخرى وسفن قريبة من مناطق الإنقاذ التي تتفادى بالأغلب التعاون في مسألة الإنقاذ لأنها تخشى إختطاف وحجز السفينة، معرباً عن إستغرابه من خطاب المنظمات الدولية في مثل هذه المسائل التي تجعل ليبيا هي البداية والنهاية حيال ملف الهجرة.

وأضاف :” أنه تقديراً للموقف توجهت القاطرة نحو إيطاليا وهذه هي المرة الثانية وكنا نتمنى أن كل من يتمرد عند أعمال الإنقاذ ينبغي أن لا يعامل معاملة مهاجر غير شرعي او لاجئ وغير ذلك من التسميات لأنه إذا استمر هذا الحال ووصل النبأ للمهاجرين غير الشرعيين ستكثر حالات التمرد”.

وكشف أن عملية إنزال المهاجرين من السفينة تمت بجميع وسائل التفاوض وبحضور المنظمة الدولية للهجرة والسفراء الذين طلبوا بدورهم أن يتم إنزالهم بالقوة في أدنى مستوياتها حفاظاً على المهاجرين غير الشرعيين وعلى السفينة، منوهاً إلى أن مالك السفينة وكابتنها طلبوا من القوات البحرية إقتحامها منذ البداية لكن القوات حاولة بالبداية إغلاق كافة السبل التي تتحجج بها المنظمات الدولية وإعطاء المهاجرين فرصة للرجوع عن موقفهم.

قاسم لفت إلى أن المهاجرين على سفينة”نيفين” كانوا يتلقون اتصالات من الخارج لذلك لم تستطع القوات البحرية التريث أكثر من ذلك، معتبراً أن عملية الإنقاذ هذه تقع تحت مسؤولية ليبيا لأنها مياه ليبية بالإضافة لسعيهم فرض منطقة البحث والإنقاذ الليبية التي تستغلها المنظمات غير الحكومية التي تعمل في البحر.

وأكد على أن جميع العمليات التي تتم بالعادة تتضمن تنسيق إيطالي في مسألة إعطاء الإحداثيات والبلاغات، منوهاً إلى أنه لفرض سيادة البحث والإنقاذ الليبية ينبغي تكثيف الدوريات وعدم السماح لأي قوة خارجية أو منظمات القيام بعمليات البحث والإنقاذ لتجنب إستغلالها السفن ووالوصول للمياه الإقليمية.

كما علق على رأي منظمة “هيومن رايتس ووتش” التي ترى أن ما حدث في سفينة نيفين يعود لمساعي إيطاليا والاتحاد الاوروبي لعرقلة عمليات الإنقاذ التي تقوم بها هذه المنظمات غير الحكومية بالقول “أن الخطاب السائد حالياً هو خطاب المنظمات الدولية التي تتحدث عن حقوق إنزال وهم الذين أغلقوا ليبيا بجدار ولم يدعوا المهاجرين يخرجون فطالما عندكم الإحساس بالمهاجر غير الشرعي لماذا تتركونهم في البحر ومن ثم تتباكوا، هناك مخطط لجعل ليبيا هي البداية والنهاية”.

وتوقع أن يكون أعداد الضحايا من المهاجرين غير الشرعيين خلال عام 2018 قليلة جداً مقارنة بالسنوات الماضية بسبب إنخفاض الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن النصف الاول من العام الحالي شهد حالات غرق كثيرة للمهاجرين بسبب إرسال مهربي البشر قوارب متهالكة ومحملة بدفعات كبيرة لأن هناك إجراءات تتخذ من الجانب الأوروبي وإيطاليا خاصة هدفها التخلص من المهاجرين.

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