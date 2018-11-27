كيف أترك الشيشة

ايوان ليبيا – وكالات

تدخين الشيشة هي واحدة من أخطر العادات التي يمارسها معظم الشباب في يومنا هذا، ولكن قد اظهرت الكثير من الدراسات مخاطر الشيشة وكيف انها تؤثر على صحة الانسان بشكل كبير، لذا على الأشخاص الابتعاد عنها في أقرب وقت والتوقف عن التدخين لأنها طريقهم الى الهلاك، هناك بعض الأبحاث التي تم ذكر خطر الشيشة وما هي الاضرار البالغة التي يمكن ان تسببها، والتي يمكن من خلال تلك الاشياء ان تزيد ليدك الرغبة في ترك الشيشة والاقلاع عنها ، ولكن عادة ما يتجنب مدخن الشيشة القراءة عن تلك الاخطار التي يمكن ان تواجهه، وذلك لأنه يعلم انه عند قراءة بعض من تلك المخاطر سوف يترك التدخين على الفور.

يجب قبل الاقدام على ترك الشيشة ان يكون لديك وعي كامل عن مخاطرها واثارها الجانبية على صحة الانسان، ومن أفضل الخطوات التي عليك اتباعها قبل ان تتخذ القرار هي القراءة عن مخاطر الشيشة وما هي الاضرار الصحية التي يمكن ان يفعلها التبغ، فتلك الأشياء التي من الممكن ان تزيد لديك الحافز في ترك الشيشة الى الابد، فبشكل عام جميع الناس تعلم ما هي اضرار التدخين، ولكن المدخن خاصة يتجنب ان يعرف ما هي تلك الاضرار حتى لا يضطر الى الإقلاع عنها رغم عنه.

بشكل عام تعتبر خطوة تحديد موعد للإقلاع عن التدخين من الأشياء الهامة التي يجب ان يحددها الشخص المدخن، ولكن عليك ان تكون حريص ان الموعد الذي ستحدده للإقلاع عن التدخين لا يكون بعيد عن وقت التفكير في الاقلاع، وذلك لان أي تأجيل او تأخير في موعد الاقلاع عن التدخين يمكن ان يقلل الحماس لديك وتلك الخطوة لن تساعدك كثيرا في الالتزام بالقرار الذي قمت باتخاذه، ولذلك ينصح بتحديد الموعد على الفور وكتابة بعض المذكرات الخاصة بك، فتلك الخطوة ستزيد من حماسك عند قراءة الأيام السابقة منها.

قد يساعدك تناول بعض الادوية في الحد من الرغبة الكبيرة التي تكون عند الشخص المدخن وتقلل من رغبته في شرب الشيشة، وهي أيضا احدى الخطوات الهامة ان تستعين ببعض الأشياء الخارجية للحفاظ على صحتك، وقد اقرت ادارة الغذاء والدواء في امريكا على الكثير من الادوية التي تستخدم لذلك الغرض، كما ان هناك بعض الادوية التي تعالج ادمان النيكوتين، ولكن عليك قبل تناول أي نوع من تلك الادوية ان تكون تحت اشراف طبي كامل حتى لا تحدث أي اعراض جانبية انت في غنى عنها، اي لا تخرج من ازمة صحية حتى تدخل في غيرها، كما ان تلك العلاجات قد تم تصنيعها بعدة اشكال، منها مثلا الادوية التي تم صنعها على شكل ملصقات توضع على الجلد، او هناك بعض الانواع التي توجد على شكل لبان يتم مضغه، وهناك بخاخة للأنف ايضا، وغيرها من الاشكال المختلفة للعلاج الغير تقليدي، ولكن عليك ان تستشير الطبيب أولا.

عادة ما يكون لمدخن الشيشة ادواته الخاصة الموجودة في المنزل، لذلك تعتبر التخلص من أدوات الشيشة واحدة من اهم الخطوات التي عليك اتباعها، فيمكنك ان تتخلص من أدوات الشيشة عن طريق بيعها مثلان تلك الطريقة التي ستصعب عليك وجود الشيشة امامك باستمرار حتى لا تضعف امامها.

هناك بعض المغريات التي تأتي للشخص اثناء عملية الإقلاع عن التدخين، منها مثلا

هناك بعض المناسبات والتجمعات العائلية التي تكون فيها الشيشة من الأساسيات في تلك الجلسات، لذا عليك الابتعاد عنها قدر المستطاع، ويفضل البقاء خارج ذلك المكان عند البدء في اشعال الشيشة، ويفضل استنشاق بعض الهواء النقي فهي من الاشياء الخطيرة التي عليك ان تأخذ حذرك منها.

الاصدقاء عادة ما يكون لهم تأثير قوي على الشخص، لذا اثناء فترة الإقلاع عليك ان تكون برفقة بعض الأشخاص الغير مدخنين فهم سيكون لهم تأثير إيجابي عليك، او عليك ان تطلب من اصدقائك المدخنين عدم التدخين اثناء وجودك معهم.

في حالات الملل او العصبية يتجه الشخص المدخن تلقائيا الى التدخين بشراهة، لذا عليك إيجاد البديل على الفور، وان تجد اشياء أخرى تخرج بها طاقتك وتجعلك تتجنب التفكير في الشيشة.

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