ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، الساعة 09:00 القيم الآتية:

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.200 دينار 5.180 دينار اليورو 5.900 دينار 5.820 دينار الجنية الاسترليني 6.530 دينار 6.450 دينار الليرة التركية 0.980 دينار 0.900 دينار الدينار التونسي 1.710 دينار 1.630 دينار الجنية المصري 0.281 دينار 0.273 دينار الدولار الكندي 4.030 دينار 3.950 دينار الدينار الاردني 7.170 دينار 7.090 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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