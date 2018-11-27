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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، الساعة 09:00 القيم الآتية:

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 5.200 دينار 5.180 دينار
اليورو 5.900 دينار 5.820 دينار
الجنية الاسترليني 6.530 دينار 6.450 دينار
الليرة التركية 0.980 دينار 0.900 دينار
الدينار التونسي 1.710 دينار 1.630 دينار
الجنية المصري 0.281 دينار 0.273 دينار
الدولار الكندي 4.030 دينار 3.950 دينار
الدينار الاردني 7.170 دينار 7.090 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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