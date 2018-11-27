ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، الساعة 09:00 القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|5.200 دينار
|5.180 دينار
|اليورو
|5.900 دينار
|5.820 دينار
|الجنية الاسترليني
|6.530 دينار
|6.450 دينار
|الليرة التركية
|0.980 دينار
|0.900 دينار
|الدينار التونسي
|1.710 دينار
|1.630 دينار
|الجنية المصري
|0.281 دينار
|0.273 دينار
|الدولار الكندي
|4.030 دينار
|3.950 دينار
|الدينار الاردني
|7.170 دينار
|7.090 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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