قتيل و3 مفقودين بسبب سيول فى شمال إيران

أعلن رئيس مؤسسة الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني مرتضي سليمي أن شخصا لقي حتفه وفُقد ثلاثة آخرون جراء السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة في محافظة كيلان شمالي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إرنا عن سليمي القول إن كثيرا من المدن الإيرانية، ومن بينها أصفهان (وسط) وكرمان (جنوب شرق) وهمدان و كرمانشاه (غرب)، شهدت خلال الأيام الماضية هطول أمطار غزيرة تسببت باجتياح السيول لهذه المدن.

وتابع أنه تم تشكيل فرق إنقاذ وإيفادها إلى المدن المتضررة، وتم بالفعل تقديم خدمات للآلاف من السكان.

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