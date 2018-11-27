ايطاليا: 3 مليون يورو لمساعدة ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

أعلنت السفارة الايطالية في ليبيا تخصيص 3 مليون يورو لدعم المؤسسات التي تقدم مساعدات إنسانية لليبيا.

وقالت السفارة الايطالية في تغريدة لها بموقع “تويتر” “تستمر ايطاليا في وقوفها إلى جانب الشعب الليبي حيث خصصت مؤخرا قيمة للطوارئ لتوفير الدعم في المناطق الأكثر احتياجاً” مضيفة “2 مليون يورو إلى برنامج الأغذية العالمي لضمان وصول الأغذية للفئة الأكثر استضعافاً”.

وأضافت السفارة أن ايطاليا ركزت “على مناطق أخرى بحاجة إلى تدخلات إنسانية” مضيفة 500 إلف يورو إلى الصليب الأحمر لتحسين الخدمات الأولية وتوفير الأدوية لمناطق الجفرة، وادي الشاطئ ومرزق” وتابعت 500 ألف يورو إلى منظمة الصحة العالمية لتحسين موافق المياه والمعدات الطبية لصالح 12 مركز طبي (بنغازي،مصراتة، سبها وطرابلس)”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا