التوقعات الجوية : تقلبات بداية من يوم الغد الاربعاء

ايوان ليبيا – وكالات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود طقس الغد تقلبات جوية على مناطق الشمال الغربي، تكون مصحوبة برياح نشطة إلى قوية، مع تكاثر السحب على أغلب مناطق الشمال، بينما تبقى فرصة لسقوط الأمطار المتفرقة.

وأورد المركز نشرة مفصلة بحالة الطقس في مختلف مناطق البلاد عن الأيام الثلاثة المقبلة بدءًا من اليوم الثلاثاء.

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل النفوسة:

السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، تتكاثر أحيانًا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة يوم الغد على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتكون قوية يوم الغد على المناطق الساحلية، قد تتجاوز (50 كلم/س). ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18-23مْ) ولا تتجاوز (16مْ) على المرتفعات الجبلية.

بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مرادة:

السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، تتكاثر أحيانًا مع فرصة سقوط أمطار يوم الغد على مناطق متفرقة من الساحل، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه بين الخفيفة، ومعتدلة السرعة تتحول تدريجيًا يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19-23مْ) ولا تتجاوز (17مْ) على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18-23مْ).

الكفرة – تازربو – السرير:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22-25مْ).

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