رابطة الدوري الألماني تدخل في تحد فريد من نوعه مع مونشنجلادباخ.. هل يمنحه الدوري؟

شهد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تحديا فريدا من نوعه بين الحساب الرسمي لنادي بوروسيا مونشنجلادباخ وحساب رابطة الدوري الألماني الرسمي.

في البداية قام حساب جلادباخ بالكتابة :”كم عدد مرات إعادة التغريد المطلوبة لكي نفوز بالدوري؟”.

ليرد حساب الدوري الألماني :”50 مليون مرة”.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أن حساب جلادباخ رد قائلا :”هذا قاسي”. فيما رد حساب بوروسيا دورتموند قائلا :”هذا جانب خاطئ من بوروسيا، يا رئيس الرابطة”.

ثم قام حساب جلادباخ بالتغريد قائلا :”ساعدوني من فضلكم، نحن بحاجة للفوز بالدوري”.

وتدخل الحساب الرسمي لنادي ريد بول لايبزج قائلا :”سنقوم بإلغاء متابعتنا لحساب رابطة الدوري إن حدث ذلك الأمر”.

ويحتل بوروسيا مونشنجلادباخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعد مرور 12 جولة برصيد 26 نقطة بفارق 4 نقاط عن دورتموند المتصدر.

ولم يجمع حساب جلادباخ حتى الآن سوى 16 ألف مرة من إعادة التغريدات، إلا أنه على موعد لمواجهة قوية للغاية ضد ريد بول لايبزج صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة في الجولة المقبلة من الدوري الألماني يوم الأحد.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS LEAGUE pic.twitter.com/m56hBBNW06

