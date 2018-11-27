ليكيب: باريس سان جيرمان يستعد لتقدم عرض لـ فابينيو في يناير

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتقديم عرض للبرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل بحسب تقارير فرنسية.

فابينيو انضم إلى صفوف الريدز مطلع الموسم الجاري قادما من موناكو مقابل ما يقرب من 45 مليون يورو، ولكن لم ينل فرصة المشاركة باستمرار حتى الآن.

وقبل مواجهة الفريقين غدا الأربعاء ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن نادي العاصمة الفرنسية أبدى اهتمامه بخدمات فابينيو ومستعد لتقديم عرض مالي كبير لشرائه.

الصحيفة أوضحت أن ليفربول لن يستغنى عن خدمات لاعبه بمبلغ أقل من المدفوع في استقدامه وهو ما يعني أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 45 مليون يورو.

تقرير ليكيب ليس الأول الذي يتحدث عن رغبة من جانب الحمر في الاستغناء عن خدمات فابينيو.

صحيفة ميرور ذكرت قبل أيام أن المدرب يورجن كلوب مستعد للاستغناء عن البرازيلي في سبيل استقام كريستيان بوليسيتش لاعب بروسيا دورتموند والذي تصل قيمته إلى 70 مليون إسترليني.

صاحب الـ24 عاما شارك في مباراة وحيدة بدوري أبطال أوروبا كأساسي بينما لعب 3 مباريات منذ البداية في الدوري الإنجليزي، ولكنهم كانوا بعد مرور 9 جولات من المسابقة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا