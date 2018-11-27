أشلي كول يرحل عن لوس أنجلوس جالاكسي بعد استغناء النادي عن 8 لاعبين

رحل أشلي كول لاعب لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي عن صفوف ناديه بعدما لم يُفعل الأخير خيار شرائه في الموسم المقبل.

النادي الأمريكي أصدر بيانا أعلن فيه رحيل كول عن الفريق بعدما قضى 3 مواسم برفقته.

كول لم يكن الراحل الوحيد. النادي استغنى عن 7 لاعبين آخرين وهم: ميكايل سياني، براين سيلفستر، آريال لاسيتيير، سينون ويليامز، رولف فليتشر، باجيو هروستك، و سيرفاندو كراسكو.

وجاءت هذه الخطوة من قبل النادي بعدما فشل في التأهل إلى مرحلة التصفيات عقب احتلاله المركز السابع في دور المنطقة الغربية.

كول الذي مثل المنتخب الإنجليزي لمدة 107 مباراة سبق له اللعب لأندية أرسنال وتشيلسي وروما.

وينتظر كول عملية “الدرافت” الخاصة بالدوري والتي تتضمن اختيار الأندية لضم لاعبين صاعدين من دوري الجامعات في أمريكا أو اللاعبين الذين تركوا أنديتهم بالرغم من استمرار عقودهم مع الاتحاد.

تلك العملية تقام يوم 11 ديسمبر، وفي حال عدم اختيار أي ناد للاعب تشيلسي الأسبق يصبح اللاعب حرا في تحديد مصيره.

اقرأ أيضا:

نتائج غير جيدة ضد المقاولون.. هل ينجو منها محمد يوسف في بداية رحلة الـ9 الشاقة مع الأهلي؟

العهد اللبناني ينفي تواصل الأهلي معه للحصول على خدمات الصالح

عامر حسين لـ في الجول: اللوائح تقول أن أي مباراة قد تقام بحكم واحد.. ليس من حق النجوم الاعتراض

أمير مرتضى: مواقع التواصل لن تضغط علينا في الصفقات الشتوية

أرقام في الجول توضح.. مزايا “الظهير” عبد الله جمعة

5 أرقام تحققت من ثلاثية الزمالك في الجونة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا