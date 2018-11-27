كولاروف ردا على انتقاد أداء روما: جماهير كرة القدم لا يفقهون شيئا عنها

رد ألكسندر كولاروف ظهير أيسر فريق روما على الانتقادات القوية لأداء الفريق الفترة الأخيرة بأن جماهير كرة القدم لا تفقه شيئا عنها.

وسقط روما أمام أودينيزي بهدف نظيف يوم السبت الماضي بالدوري الإيطالي، ويستعد الفريق لمواجهة ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا.

ورد كولاروف عن وعده لجماهير الفريق قائلا: “لا يتطلب مني أن أعد أحد بأي شيء، فقط لنفسي من حيث العمل الجاد ومنح الفريق كل شيء، وهذا ما أفعله منذ بدأت لعب كرة القدم”.

وعن رد فعل جمهور الفريق أوضح كولاروف “يحق للمشجعين أن يشعروا بالضيق من النتائج هذا طبيعي ونحن نحترم ذلك”.

وشدد “لكن عليهم أن يكون لديهم الوعي لأنهم لا يعرفون شيئا عن كرة القدم وتعقيداتها وخططها الفنية”.

وتابع كولاروف حديثه “أنا مثلا أحب التنس وكرة السلة، ولعبت كلاهما منذ كنت طفلا وأغضب بشدة عند خسارة فريقي، لكن لا يمكنني تقديم نصيحة فنية لأنني لا أفقه شيء عن اللعبة.

وأتم حديثه “هذه مشكلة عامة يجب على محبي كل فريق فهمها، وهذا ليس لجماهير روما فقط”.

وابتعد روما بخسارة السبت عن يوفنتوس المتصدر بـ 22 نقطة عقب مرور 13 جولة من الدوري الإيطالي.

ويقع الفريق حاليا في المركز السابع وغير المرشح للبطولات الأوروبية العام المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا