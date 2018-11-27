ماكرون يتعهد بإجراء حوار مجتمعي لمدة 3 أشهر بشأن سياسة الطاقة

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجراء حوار مجتمعي لمدة ثلاثة أشهر للتوصل" لحلول واقعية" بشأن سياسة الطاقة، وذلك في أول رد فعل له على المظاهرات التي اجتاحت البلاد احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

واقترح ماكرون، آلية لربط رفع الضرائب بأسعار سوق النفط، بحيث لا يتضرر المواطنون بصورة كبيرة بارتفاع أسعار النفط عالميا.

واعترف ماكرون بأن احتجاجات" السترات الصفراء" بمثابة " نداء تنبيه اجتماعي" ولكنه أكد ضرورة عدم تجاهل أي رد فعل " إنها مسئوليتنا اليوم وغدا" حيث إن هناك" نداء تنبيه بيئي أيضا".

وأوضح ماكرون أن على فرنسا الاعتراف بأنها " لم تبذل الكثير " تجاه قضايا المناخ، مشيرا إلى أن الزيادات المقررة للضرائب على الوقود وافقت عليها الحكومات السابقة من اليمين واليسار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا