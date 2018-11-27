رئيس وزراء إثيوبيا يتعهد بإجراء انتخابات نزيهة

قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، إنه اجتمع مع أعضاء في 81 حزبا معارضا اليوم، لمناقشة سبل إصلاح النظام الانتخابي فيما يمضي في تنفيذ تعهداته بفتح آفاق الحياة السياسية التي يسيطر عليها ائتلاف بزعامته.

وقلب أبي أحمد السياسة المحلية رأسًا على عقب بعد توليه السلطة في أبريل، بترحيبه بعودة المعارضة والجماعات الانفصالية المقيمة في المنفى، وإطلاق سراح سجناء، وتعيين معارضة وسجينة سابقة رئيسة للجنة الانتخابات.

وقال مكتب رئيس الوزراء على تويتر، إن الاجتماع ركز على "إلقاء الضوء على الإصلاحات المطلوبة لضمان حرية ونزاهة الانتخابات المرتقبة والمسئوليات المشتركة بين الجميع"، ولم يرد تعليق فوري من أي من جماعات المعارضة.

ويحكم ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية البلاد منذ عام 1991، ويسيطر الائتلاف والأحزاب المتحالفة معه على جميع مقاعد البرلمان في الوقت الراهن.

وفي الأسبوع الماضي، عين أبي برتكان مديقسا رئيسة للجنة العليا للانتخابات استعدادا للانتخابات المقبلة التي تجرى في عام 2020.

وكانت برتكان واحدة من العشرات من رموز المعارضة الذين اعتقلوا في تداعيات شابها العنف لانتخابات أجريت في عام 2005، عندما تحدى ائتلاف معارض الحكومة في أنحاء البلاد ثم طعن على فوز الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية.

وفتحت قوات الأمن حينها النار على الجموع التي خرجت للشوارع لتتهم الحكومة ولجنة الانتخابات بتزوير انتخابات عام 2005، ولقي العشرات حتفهم.

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