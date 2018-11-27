ماكرون: فرنسا ستغلق 14 مفاعلاً نووياً بحلول 2035

باريس-العنوان

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء أن فرنسا ستغلق 14 من مفاعلاتها النووية العاملة حالياً وعددها 58، بحلول 2035، وسيتم إغلاق أربعة إلى ستة منها بحلول 2030.

لكن في خطاب عرض فيه سياسات فرنسا المتعلقة بالطاقة في السنوات المقبلة قال ماكرون إن “خفض دور الطاقة النووية لا يعني التخلي عنها”.

وأكد الرئيس الفرنسي أنه يدرك مدى اتساع الغضب بشأن زيادة الرسوم الضريبية على الوقود والذي عبر عنه عشرات آلاف المواطنين من خلال احتجاجات تُنظم منذ عشرة أيام في إطار ما يعرف باسم “السترات الصفراء”، لكنه قال إنه لن يتراجع عن سياسات حماية البيئة.

وقال “ما فهمته من الأيام القليلة الماضية هو أنه ليس علينا أن نغير مسارنا لأنه المسار الصحيح والضروري”.

ولكن، وفي بادرة تجاه المحتجين، قال إنه سيتم تصحيح رسوم الوقود مع أخذ الارتفاع في أسعار النفط في الأسواق العالمية في الاعتبار، حتى لا يتحمل المستهلكون وزر ذلك.

المصدر-وكالات

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