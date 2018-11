الشرطة الإيطالية تُلقي القبض على 5 مصريين بتهمة تهريب المهاجرين

كشفت السلطات الايطالية أنها ألقت القبض على خمسة مصريين بتهمة تهريب مهاجرين كانوا على متن قارب، يحمل 264 مهاجرا إريترياً، وصلوا قبل يومين إلى ميناء بوتسالّو بإقليم صقلية.

وبحسب إفادات شهود استمعت إليهم قوات الشرطة ونقلتها عنهم وكالة آكي الإيطالية فإن المصريين الخمسة كانوا أعضاء طاقم القارب الذي أنقذته سفينة صيد بسحبه إلى ميناء المدينة الصقلية.

كما ذكرت السلطات أن المتهمين جمعوا 400 ألف دولار من المهاجرين، حيث دفع كل مهاجر مبلغ 1500 للوصول إلى إيطاليا.

هذا وذكرت السلطات الأمنية أيضاً أن الشرطة العلمية رفعت بصمات المتهمين الخمسة قبل نقلهم إلى السجن.

