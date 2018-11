المغرب تُعلن عن مساعيها في وضع سياسة مشتركة للحوار مع الجزائر

طالبت امملكة المغربية مرة أخرى الجزائر بالإعلان رسمياً عن موقفها من الدعوة الملكية لإحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور.

وبحسب بيان صدر أمس الاثنين عقب مباحثات بين وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، مع السفير الجزائري بالرباط، أعلنت وزارة الخارجية المغربية أن الأول، جدد خلال المباحثات الإعراب عن رغبة المملكة المغربية في معرفة الموقف الرسمي للسلطات الجزائرية تجاه مبادرة إحداث آلية سياسية للحوار والتنسيق مع الجزائر، التي أعلن عنها الملك محمد السادس. وقالت المغرب أن المبادرة الملكية تنبثق من إرادة صادقة لخلق إطار حوار ثنائي مباشر ودون شروط من أجل تبديد جميع الخلافات بين البلدين واستئناف تعاونهما والتركيز على التحديات الإقليمية. من جهة أخرى عبر المغرب عن أسفه لكون المبادرة الملكية لم تعرف الرد المأمول، خصوصا وأنها كانت دائما محط طلب من طرف الجزائر ذاتها.

