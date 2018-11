الشرطة التركية تتحصل على تسجيلات حول التخلص من جثة خاشقجي

أعلنت الشرطة التركية انها انتهت تفتيش فيلّتين في قرية صامانلي السياحية، في ولاية يالوا شمال غربي البلاد، في إطار التحقيقات بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

حيث أن الفيلتين تعود ملكيتهما لرجلي أعمال سعوديين، وفتشتهما فرق مختصة استخدمت كلاباً مدربة وطائرة بدون طيار، وسط تدابير أمنية.

هذا وكثفت فرق عمليات الفحص والتدقيق عملياتها في بئر داخل حديقة الفيلا الأولى، حيث شمل الأمر سحب مياه منها، كما طال التفتيش فيلا أخرى متاخمة، وذلك عقب اكتشاف المحققين الأتراك في وقت سابق وجود اتصال هاتفي بين أحد المشتبه بهم الـ 15 الذي قدموا للقنصلية يوم مقتل خاشقجي، وصاحب أحد المنزلين.

من جهتها أكدت النيابة العامة التركية أن الاتصال الذي رصد بين أحد المشتبه بهم وصاحب الفيلا السعودي تمحور حول التخلص من جثة المغدور.

