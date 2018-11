بن سلمان إلى تونس.. ترحيب رسمي واستياء شعبي

تظاهر مئات التونسيين الثلاثاء احتجاجًا على زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتونس متهمين إياه بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقام المحتجون برفع شعارات ضد زيارة بن سلمان خلال تجمعهم بشارع الحبيب البورقيبة الرئيسي بالعاصمة تونس ، ورددوا هتافات :

”بن سلمان يا غدار ارفع يدك عالاحرار“ و“بن سلمان القاتل لا أهلا ولا سهلا“.

كما رفع المحتجون صورًا لولي العهد السعودي تظهر فيها يداه ملطختان بالدماء وصورًا أخرى ظهر فيها وفي يده منشار وكُتِبَ عليها ”عار عار استقبال أبو منشار“.

هذا ويصل بن سلمان إلى تونس في وقت لاحق الثلاثاء قادمًا من القاهرة في إطار جولة عربية زار خلالها أيضا البحرين والإمارات العربية المتحدة.

من جانبه قال مستشار رئيس الجمهورية التونسية إن ولي العهد السعودي موضع ترحيب وإن تونس ترفض أي ابتزاز للسعودية التي وصفها بأنها بلد مهم جدا في المنطقة، وفق قوله.

