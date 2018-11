عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم إعجابه بما حدث بين روسيا وأوكرانيا في مضيق كيرتش.

حيث قال ترامب للصحفيين:

“لم يعجبني ذلك، وسنعمل على ذلك، ونحن نعمل على ذلك مع الأوروبيين”.

هذا وأعرب ترامب عن أمله في تسوية الوضع، كما اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو احتجاز روسيا للسفن الأوكرانية تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي داعياً الجانبين إلى ضبط النفس.

وكانت موسكو قد أعلنت في وقت سابق أن منطقة بحر آزوف تعرضت لاختراق 3 سفن حربية أوكرانية للمياه الإقليمية الروسية واحتجزت روسيا السفن الأوكرانية التي حاولت دخول بحر آزوف عبر مضيق كيرتش، واعتبرت تصرفاتها استفزازاً خطيراً.

The post ترامب مُستاء من التصعيد بين روسيا وأوكرانيا في بحر آزوف appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا