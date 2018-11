الناتو: مقتل 3 جنود أمريكيين في انفجار عبوة ناسفة بأفغانستان

أعلنت مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي بأفغانستان مقتل 3 جنود أمريكيين الثلاثاء قرب مدينة غزنة الأفغانية.

وأضاف المهمة في بيان أن 3 آخرين أصيبوا عندما انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع.

وقال البيان إن متعاقدًا مدنيًا أمريكيًا أصيب أيضًا في الانفجار ويتلقى العلاج مع بقية المصابين، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل حول الحادثة.

يشار أن نحو 14 ألف جندي أمريكي يتواجدون في أفغانستان، حيث تتركز البعثة الأمريكية على الأخص على تقديم النصح والمساعدة للقوات الأفغانية التي تقاتل حركة طالبان بعد أن تمت الإطاحة بها عن السلطة في البلاد في عام 2001، وقُتل أكثر من 2400 جندي أمريكي في الحرب المندلعة منذ 17 عامًا.

