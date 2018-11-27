خفض الإمداد المائي عبر خط إجدابيا – سرت

ايوان ليبيا – وكالات

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي انه سيبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء خفض الإمداد المائي المتدفق عبر خط إجدابيا – سرت بمنظومة السرير سرت تازربو بنغازي بشكل مؤقت إلي حين إشعار آخر.

وبين المكتب الإعلامي للجهاز ان هذا الإجراء جاء نتيجة “زيادة الاستهلاك في المناطق والمشاريع الزراعية والصناعية والوصلات الغير شرعيه وانتشار المزارع العشوائية على خط إجدابيا – سرت” بالإضافة إلى “قيام بعض المواطنين بفتح خزان القرضابية الكبير دون الرجوع إلي إدارة الجهاز ونقص الإمداد المائي من حقل آبار تازربو بسبب الظروف الأمنية وتداعيات الهجمة الإرهابية على مدينة تازربو الجمعة الماضية وانخفاض المخزون المائي بخزان التجميع والموازنة بموقع إجدابيا”.

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