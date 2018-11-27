شروط التقدم لوظيفة رئيس مكتب ديوان مجلس الوزراء سبها

ايوان ليبيا – وكالات

أعلنت لجنة شكلتها حكومة الوفاق عن الشروط الواجب توفرها في من يتولى منصب رئيس مكتب ديوان مجلس الوزراء سبها.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن “المجلس الرئاسي اصدر القرار رقم 1422 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها والتي تنحصر في دراسة واختيار من يتولى رئاسة مكتب ديوان مجلس الوزراء بمدينة سبها”.

وقامت اللجنة بعقد اجتماعها الأول واتفقت على وضع معايير لتولي منصب رئيس مكتب ديوان مجلس الوزراء سبها والتي تتمثل في أن يكون المترشح حاصلا على مؤهل عال “جامعي أو معهد عالي كحد أدنى”، أن يتمتع بخبرة 10 سنوات في العمل الإداري وان يكون قد قضى جزء منها بالعمل في المنطقة الجنوبية، أن يتمتع بالقدرة على التواصل والتعامل مع كافة الجهات الخاصة والعامة في المنطقة الجنوبية، أن تكون لدية القدرة على التعاطي مع متطلبات المرحلة الراهنة بالمنطقة الجنوبية، أن يكون حسن السيرة محمود السمعة”.

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