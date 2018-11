ما الأسرار الخفية التي حملتها زيارة بن سلمان لمصر؟

كشف السفير السعودي لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي أن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز لمصر تعد الثانية له خلال عام.

حيث أوضح السفير السعودي أن الزيارة تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وحجم التعاون القائم بينهما، إضافة إلى حجم التنسيق والتشاور المتبادل في مواجهة التحديات المشتركة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والأمن والسلم الدوليين. من جهة أخرى أكد السفير السعودي، على أن العلاقات بين البلدين شهدت في عهد كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طفرة غير مسبوقة، شملت كافة مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية، وغيرها من المجالات مشيراً إلى أن الزيارة، ستشكل دفعة جديدة لنقل العلاقات إلى آفاق أرحب.

