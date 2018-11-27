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مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 3 آخرين في انفجار بأفغانستان

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ذكرت شبكة سكاى نيوز الأخبارية اليوم الثلاثاء، أن الناتو أعلن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 3 آخرين في انفجار بالقرب من مدينة غزنة الأفعانية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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