مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 3 آخرين في انفجار بأفغانستان

ذكرت شبكة سكاى نيوز الأخبارية اليوم الثلاثاء، أن الناتو أعلن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 3 آخرين في انفجار بالقرب من مدينة غزنة الأفعانية.

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