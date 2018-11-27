وكيلته: إذا إيكاردي فكر في الفوز بالكرة الذهبية.. كان سيغير فريقه

تعتقد واندا نارا زوجة ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ووكيلة أعماله أن اللاعب إذا كان يرغب في الفوز بالكرة الذهبية “البالون د’ور” كان سيفكر في تغيير فريقه.

واستمر إيكاردي مع فريق إنتر رغم ارتباط اسمه مع ناديي ريال مدريد ومانشستر يونايتد بالإضافة لخلافات سابقة مع جماهير النيرازوري.

لكن واندا نارا شددت أن إيكاردي اختار إنتر فوق كل الخيارات المتاحة.

وقالت واندا في تصريحات لتيكي تاكا: “إيكاردي لم يفكر مطلقا في الفوز بالكرة الذهبية من قبل”.

وأضافت “هو يلعب مع فريق يريد اللعب معه ويأخذ كل مباراة كما هي من أجل تحقيق الأفضل”.

وتابعت واندا “إذا كان فكر إيكاردي من قبل في الكرة الذهبية، كان سيرغب في تغيير الفريق”.

وعن خلافاته السابقة مع جماهير الفريق أوضحت “بالفعل كان هناك سوء فهم بين ماورو والمشجعين، لكن مع مرور الوقت ظهر للجميع علاقتهم القوية”.

وكانت جماهير إنتر في وقت سابق قد طالبت بسحب شارة القيادة من إيكاردي مع صافرات استهجان كلما لمس الكرة.

وأتمت واندا تصريحاتها “إيكاردي لاعب محترف وقوي ولا يفكر إلا في عمله”

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