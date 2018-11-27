فان دايك: لا نخشى باريس سان جيرمان.. ذاهبون لفرنسا من أجل الفوز

أعرب فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول عن ثقته في قدرة فريقه على تحقيق الفوز أمام باريس سان جيرمان غدا الأربعاء في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

الحمر يحتلون المركز الأول في ترتيب المجموعة الثالثة بالتساوي مع نابولي الثاني وفارق نقطة عن نادي العاصمة الفرنسي.

وفان دايك تحدث عن اللقاء بثقة وحماسة كبيرة، عبر موقع ناديه الرسمي وكل الآتي على لسانه.

“لا أشعر بالخوف تجاه أي فريق. نحن نحترمهم كفريق ولكن ما نرغب في تحقيقه هو الفوز، وسوف نكون في كامل تركيزنا وتحفيزنا، وسنعمل على أن نكون جاهزين منذ البداية”.

“لا يجب أن ننسى أننا واحد من أفضل فرق أوروبا، وصلنا إلى النهائي الموسم الماضي ونرغب في تكرار الأمر هذا الموسم، هذا هدفنا وسنحاول تحقيق ذلك”.

“يملكون (باريس) العديد من اللاعبين الجيدين في تشكيلتهم، وسنرى إن كانوا سيلعبوا. هم لاعبون يتمتعون بالجودة وعلينا احترامهم، ولكننا نملك لاعبين رائعين أيضا”.

“علينا التأكد من قدرتنا على ضغطهم وعدم قدرتهم على تقديم لعبهم المعتاد. نرغب في الفوز في باريس لن نذهب للتعادلولا أي شيء آخر سوى تقديم أداء جيد والفوز باللقاء”.

“سوف تكون مباراة صعبة بالتأكيد لأنهم لم يتعرضوا لأي هزيمة بالدوري وكذلك لم يسخروا على أرضهم منذ فترة طويلة”.

“ستكون مباراة مميزة، من بين الأفضل في أوروبا، إنها تلك المباريات التي تتطلع للعب فيها ولا ترغب في مشاهدتها من المنزل”.

“علينا أن نظهر أننا تعلمنا من أخر مباراتين لنا في دوري الأبطال (الهزيمة أمام نابولي وريد ستار)، واثق من قدرتنا على تقديم أداء جيد”.

“لا يهمني ما يقوله الناس، مازلنا لم نتعرض للهزيمة (في الدوري الإنجليزي). علينا النظر لأنفسنا لأننا نؤدي بشكل جيد”.

“دائما هناك مساحة للتطور، ولا يمكن أن نكون حزانى في مثل هذا الموقف، علينا مواصلة التطور وأن نؤدي بشكل أفضل، هذه الوسيلة الوحيدة للمضي قدما”.

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