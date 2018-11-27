بانوتشي: أدعُم سولاري.. يجب على لاعبي ريال مدريد التحلي بالشجاعة

عبر كريستيان بانوتشي مدرب منتخب ألبانيا عن دعمه للأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد قبل مواجهة الفريق الإسباني أمام روما في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة ماركا قال بانوتشي: “اتفق تماما مع سولاري. الأمر سيان للفريقين. لا يمكنك الخسارة أمام أودينيزي أو أمام إيبار، يجب عليك كلاعب أن تظهر ردة فعل قوية في المباراة التالية لهزيمة كتلك”

سولاري تلقى خسارة كبيرة أمام إيبار في الدوري الإسباني بثلاثة أهداف دون رد بعد 4 انتصارات متتالية حققها عقب توليه تدريب ريال مدريد خلفا للمُقال جولين لوبتيجي.

وتابع “المدرب لا ينبغي عليه فعل أي شيء وقتها، فقط يختار الأساسيين ويترك الباقي لهم لإظهار رغبتهم في الفوز”.

وأضاف “لقد فاز في 4 مباريات وأقنع الإدارة فوقع عقدا جديدا حتى عام 2021، لديه كل الإمكانيات للنجاح والموهبة الكافية لذلك”.

وأردف “رأينا ما فعله زين الدين زيدان، لقد امتلك تشكيلة رائعة والأمر يكون أصعب قليلا حينما تملك لاعبين متوسطي الجودة”.

واستطرد “زيدان فاز بـ3 بطولات لدوري أبطال أوروبا، لفعل ذلك يجب أن تكون استثنائيا”.

وأتم “أتمنى أن يحقق سولاري نجاحا شبيها لما فعله زيدان مع ريال مدريد”.

وعمن سيشجع في المباراة قال بونوتشي: “قلبي منقسم بين الفريقين، أفضل ألا أقول شيئا”

صاحب الـ45 عاما لعب سابقا لريال مدريد وروما وكان عضوا في الجيل الذهبي الذي حقق آخر بطولة دوري للذئاب في 2001 قبل أن يعتزل اللعب في 2010 بعد موسم قضاه مع بارما.

كما توج مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا عام 98 والدوري الإسباني والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية خلال سنتين قضاهم في صفوف الملكي.

قبل مواجهة روما في دوري الأبطال، اختر تشكيل ريال مدريد المثالي:

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