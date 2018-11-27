ليلة الأبطال – مؤتمر مدرب ليون: سنهاجم سيتي مجددا.. تلك هي وسيلة إيقافه الوحيدة

لا يخشى برونو جينسيو مدرب أوليمبك ليون مانشستر سيتي وأكد أنه سيلعب بشكل هجومي في لقاء الفريقين في الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

ليون حقق الفوز بنتيجة 2-1 في لقاء الذهاب على ملعب الاتحاد، ومدربه الفرنسي ير أن الهجوم خير وسيلة للدفاع أمام فريق المدرب بيب جوارديولا.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمبارة قال جينسيو: “يجب أن نلعب المباراة بتركيز تام، نواجه فريقا يتفوق علينا بشكل كبير عل الورق، يجب أن نعطي 150% من مجهودنا لنربح اللقاء”.

وتابع “مانشستر سيتي واحد من الفرق المرشحة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، هم ضمن صفوة أوروبا لكننا سنلعب بطموح الفوز، تلك هي الطريقة الوحيدة لمواجهتهم. يجب علينا أن نثق في أنفسنا”.

وأكمل “سنهاجم، إذا اعتمدنا فقط عل الدفاع سنعاني كثيرا وسنستقبل الأهداف، سنلعب أمام جمهورنا لذا لا نود أن نندم عل أي شيء”.

وأتم “حارسنا أنطوني لوبيس كان رائعا في لقاء الذهاب، لقد أعطانا الثقة ونريد منه تكرار الأمر في لقاء الإياب”.

ليون يحتل المركز الثاني في المجموعة السادسة الأوروبية خلف المتصدر مانشستر سيتي وبفارق 3 نقاط، ويسع لتحقيق الفوز مجددا على الفريق الأزرق لتصدر مجموعته.

قبل المباراة، هل يمكنك اختيار تشكيل سيتي المثالي؟

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا