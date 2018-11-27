بوتين وميركل يناقشان الوضع بمضيق كيرتش في محادثة هاتفية

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في مضيق كيرتش مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال محادثة هاتفية.

وقال بوتين، في اتصال هاتفى بادرت به ألمانيا ، إن ما قامت به السفن الحربية الأوكرانية يعد "انتهاكا لمبادئ القانون الدولي،" بحسب البيان.

كما أعرب الرئيس الروسي عن قلقه إزاء قرار كييف بشأن جعل قواتها العسكرية في حالة تأهب قتالي كاملة وإعلان الأحكام العرفية في البلاد.

وذكر البيان أنه تم التأكيد على أن القيادة الأوكرانية تتحمل المسئولية الكاملة فيما يتعلق بخلق وضع نزاع آخر والمخاطر المصحوبة بذلك."

كما أعرب بوتين عن أمله في أن تؤثر برلين "على السلطات الأوكرانية وتمنعها من اتخاذ المزيد من القرارات المتهورة."

وقالت البحرية الأوكرانية يوم الأحد، إن القوات الروسية أطلقت النار واحتجزت ثلاث سفن أوكرانية بالقرب من مضيق كيرتش، الذي يفصل بين البحر الأسود وبحر آزوف، مما أسفر عن اصابة ستة بحارة من الجيش الأوكراني.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن هذه السفن الأوكرانية، انتهكت الحدود الروسية وقامت بمناورات خطيرة على الرغم من أوامر روسيا.

وقالت البحرية الأوكرانية إنها أخبرت روسيا سلفا بشأن مرور السفن الأوكرانية من البحر الأسود إلى بحر آزوف عن طريق مضيق كريتش، واصفة الإجراء الروسي بأنه "عمل عدواني."

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا