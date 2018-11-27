بالفيديو – يوفنتوس ومانشستر إلى دور الـ16.. فيلايني البطل ومورينيو يجذب الأنظار مجددا

لم يقدم مانشستر يونايتد المباراة الكبيرة أمام يانج بويز، لكن هدف مروان فيلايني القاتل كان كفيلا لجوزيه مورينيو لأخذ لقطة اليوم في احتفاله بصعود مانشستر يونايتد.

فاز مانشستر يونايتد على يانج بويز بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا، ليتأهل الشياطين إلى دور الـ16 رفقة يوفنتوس إلى الدور الثاني رسميا.

احتفالات مانشستر ما كانت لتتم، لولا يقظت ديفيد دي خيا المعهودة، والتي توجها بتصد رائع في الدقيقة الـ71. كريستيان فاسنشيت سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بزميله كيفين مبابو وكانت في طريقها للشباك، لكن دي خيا انقض على الكرة بكل رشاقة وأنقذها من خط المرمى، ليحافظ على آمال فريقه.

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وكالعادة، كان مروان فيلايني هو المنقذ لمانشستر يونايتد، فاستلم الكرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ91 واستدار ليسدد كرة زاحفة على يمين الحارس، مسجلا هدف الفوز لمانشستر يونايتد.

هدف فيلايني القاتل، أثار جنون جوزيه مورينيو مدرب الفريق، والذي حطم صندوق المياه فرحا بالهدف، وتأهل مانشستر يونايتد لدور الـ16 رسميا.

في إيطاليا وعلى ملعب “أليانز ستاديوم” في نفس المجموعة، فاز يوفنتوس على فالنسيا بهدف مقابل لا شيء، ليتأهل الفريق الإيطالي إلى دور الـ16 رسميا ويصطحب مانشستر يونايتد رفقته.

هدف يوفنتوس الوحيد جاء في الدقيقة الـ59. انطلق كريستيانو رونالدو بالكرة على الجهة اليسرى، وأرسل كرة عرضية، قابلها ماريو ماندزوكيتش في المرمى الخالي من حارسه.

وكاد فالنسيا يتعادل في الدقيقة الـ61 من كرة ثابتة نفذت داخل منطقة الجزاء، وحولها مختار دياخابي في مرمى تشيزني حارس يوفنتوس، لكن الحكم ألغى الهدف ومنحه بطاقة صفراء بسبب تحويله الكرة بيده.

وكاد يوفنتوس يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ72 برأسية من كريستيانو رونالدو، لكن نيتو حارس فالنسيا تصدى للكرة، لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بهدف مقابل لا شيء.

فوز يوفنتوس ومانشستر يونايتد، رفع رصيد السيدة العجوز للنقطة الـ12 في صدارة ترتيب المجموعة، فيما رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة العاشرة في المركز الثاني، وأهلهما للدور التالي رسميا.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد فالنسيا عند النقطة الخامسة في المركز الثالث، ليتحول إلى الدوري الأوروبي رسميا، وتجمد رصيد يانج بويز عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

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