بالفيديو – بايرن يدمر بنفيكا بخماسية ليضمن التأهل.. والبرتغاليون للدوري الأوروبي

اكتسح بايرن ميونيخ ضيفه بنفيكا بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء.

واستضاف بايرن منافسه البرتغالي في ملعب أليانز آرينا في إطار خامس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الخامسة.

ورفع بايرن رصيده من النقاط إلى 13 ليتصدر بهم المجموعة بفارق نقطتين عن ملاحقه أياكس أمستردام.

أما بنفيكا فتجمد رصيده عند أربع نقاط ليتحول للدوري الأوروبي، حيث يأتي أيك أثينا اليوناني رابعا بدون أي نقطة.

افتتح آريين روبن أهداف المباراة في الدقيقة 13 بتسديدة يسارية معتادة.

وفي الدقيقة 30 عاد روبن وسجل هدفا ثانيا بنفس الطريقة بتسديدة يسارية جديدة لكن تلك المرة في الزاوية القريبة وليست البعيدة مثل الهدف الأول.

وعقب ست دقائق سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث للفريق البافاري.

وقلص بنفيكا النتيجة عن طريق جيدسون فيرنانديز في الدقيقة 46.

لكن خمس دقائق فقط كانت كافية لبايرن ليوسع الفارق ويسجل ليفاندوفسكي هدفا ثانيا له ورابعا لفريقه.

وأتم فرانك ريبري حفلة بايرن الخماسية بهدف في الدقيقة 76.

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