بالفيديو – الملوك يحكمون العاصمة.. ريال مدريد يُسقط روما

ضمن ريال مدريد وروما تأهلهما لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مواجهتهما لكن مصير الصدارة كان معلقا ونجح الفريق الملكي في فض الاشتباك حوله.

وتغلب ريال مدريد على منافسه روما اليوم الثلاثاء في ملعب الأولمبيكو بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الخامسة من دوري الأبطال لحساب المجموعة السابعة.

سجل هدفا المباراة جاريث بيل ولوكاس فاسكيز في الدقائق 46 و59.

ورفع ريال مدريد عدد نقاطه إلى 12 يتصدر بهم المجموعة، فيما تجمد رصيد روما عند تسع نقاط.

وفي الدقيقة 33 شتت رافائيل فاران الكرة من أمام المرمى قبل أن تصل إلى كوستاس مانولاس.

وبعد ذلك بدقيقتين سدد أليكساندر كولاروف صاروخية بيسراه تصدى لها ثيبو كورتوا.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع أضاع شينجيز أوندير فرصة هدف محقق بغرابة بعدما مرر داني كارفاخال الكرة بالكعب في الناحية اليمنى، وقطع باتريك شيك الكرة وأرسل تمريرة أرضية إلى أوندير المتواجد داخل منطقة الجزاء.

لكن سدد اللاعب التركي الكرة بغرابة أعلى المرمى بدلا من الشباك.

ومع انطلاقة الشوط الثاني استغل جاريث بيل خطأ مشترك من دفاع روما وحارسه ليسدد مباشرة في الشباك الهدف الأول للفريق الملكي.

وفي الدقيقة 59 أرسل كريم بنزيمة عرضية متقنة حولها لوكاس فاسكيز برأسية قوية في الشباك.

ولم يكن هناك فرص خطيرة تذكر بعد ذلك لينتهي اللقاء بانتصار ثمين لريال مدريد وضمان صدارة المجموعة.

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