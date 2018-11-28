أكثر من 20 قتيلا في انفجار قرب مصنع للكيماويات بالصين

لقي أكثر من 20 شخصا على الأقل حتفهم، وأصيب خمسة آخرين، في انفجار صباح اليوم الأربعاء، بالقرب من مصنع للكيماويات في مدينة تشانجياكو بإقليم خبي شمالي الصين.

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