اخبار

أكثر من 20 قتيلا في انفجار قرب مصنع للكيماويات بالصين

تم النشر منذُ 26 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

لقي أكثر من  20 شخصا على الأقل حتفهم، وأصيب خمسة آخرين، في انفجار صباح اليوم الأربعاء، بالقرب من مصنع للكيماويات في مدينة تشانجياكو بإقليم خبي شمالي الصين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك