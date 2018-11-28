الرئيس التونسي يمنح ولي العهد السعودي وسام الجمهورية

قلد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسام الجمهورية، تقديرا من تونس لجهود ولي العهد في دعم وتعزيز العلاقات السعودية التونسية.

حساب وزارة الخارجية السعودية، على تويتر، استعرض برقية شكر وتقدير من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى الرئيس التونسي السبسي، معبرا من خلالها عن تقديره لحسن الضيافة والاسقبال له والوفد المرافق له.

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في رسالته للرئيس التونسي: "لقد جسدت اجتماعاتنا الثنائية، وما تمخض عنها من نتائج متانة العلاقات الأخوية، التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفخامتكم".

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