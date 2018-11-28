ماذا حصل في جلسة مجلس النواب

ايوان ليبيا – وكالات

قال عضو مجلس النواب عن المرج، فرج بوهاشم، إن «الجلسة علقت دون إجراء أي تصويت» خلال جلسة الإثنين، مشيراً إلى أنه «لَم يتم بموجب اللائحة الداخلية للمجلس لا بالعد ولا بالمناداة ولا بالصندوق»، مؤكدًا أن عدد النواب الذين حضروا الجلسة كان «96 نائبا».

جاء ذلك ردًا على إعلان مجلس النواب أنه أقر خلال جلسة أمس بمقره في مدينة طبرق تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء في الإعلان الدستوري، وتضمينه مجلسًا رئاسيًا يتكون من رئيس ونائبين يمثلون أقاليم البلاد الثلاثة.

وقال بوهاشم عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» إن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح استأنف جلسة أمس «وتم منح الكلمة للنائب محمد دومة عن منطقة تازربو للتحدث عن الهجوم الإرهابي على منطقة تازربو بعد ذلك قام السيد رئيس المجلس بتلاوة صيغة بشكل سريع كان فحواها تعديل الاتفاق السياسي (يقصد المجلس الرئاسي) إلى رئيس ونائبين وتحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء

واستدرك بعد ذلك بجملة تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري ولَم يتم التصويت بموجب اللائحة الداخلية للمجلس لا بالعد ولا بالمناداة ولا بالصندوق».

كما اعتبر بوهاشم أن هذا «الموضوع لم يكن مدرجاً بجدول الأعمال كما هو منصوص عليه بقانون مجلس النواب»، وبعدها «انطلق التصفيق وعمت الفوضى وعلقت الجلسة».

وأعرب بوهاشم عن كامل تقديره واحترامه لزملائه النواب «على حرصهم لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري كما هو ودون أي ملاحظات» إلا أنه ذكرهم قائلًا: «إننا قبل ثلاث سنوات حاولنا بشتى الطرق القانونية إقناع زملائنا الأعزاء بضرورة هذا الإجراء إلا أنهم أبوا واستكبروا وكابروا وبالغوا وفجروا ولَم يدخروا جهداً لشيطنة كل من يدعو لتضمين الاتفاق السياسي بل واعتبروها كبيرة من الكبائر وإثما عظيمًا؛ والسبب المادة الثامنة وما تشكله من خطر على المؤسسة العسكرية».

وأضاف أنهم «صدحوا عبر وسائل الإعلام بأعلى أصواتهم أن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة وأن ما تم توقيعه في الصخيرات هي مؤامرة من الإخوان والمقاتلة ووصف الوفاق الوطني والصلح بالعماله وووو…».

وشدد بوهاشم على ضرورة «أن يعلم الجميع» أنه لا يباهي ولا يدعي «علم الغيب ولاقراءة النجوم ولكن حرصاً على عدم تكرار ما حدث في السابق» وبيّن أن «الذين طالبوا بضرورة توسعة المجلس الرئاسي ليكون تسعة (9) هم اليوم من يطالب برئيس ونائبين بعد أن سقطت الأقنعة وأعلنوا عن ترشحهم ليكونوا هم الرئاسي وهم الحكومة».

ورأى بوهاشم أنهم «تركوا شعاراتهم التي أقنعوا بها البسطاء من أبناء شعبنا الطيب؛ ونسوا أنهم قد أقنعوا الكثيرين بأنهم هم خلاصة الوطنية الخالصة لدرجة أن بعض من صدقهم فقدوا حياتهم في ساحات التظاهر ظنًا منهم أن ما نطق به أولي أمرهم هو الحق».

ودعا بوهاشم هؤلاء «وقبل كل شئ» إلى «مواجهة ناخبيهم بالحقائق والاعتذار لهم عمّا لحق بهم من أذىً بسبب أطماعهم وتشبثهم بالسلطة ومسؤوليتهم عن الانقسام السياسي ووقوفهم سراً وعلانية ضد أي محاولة لتوحيد مؤسسات الدولة طيلة الثلاث سنوات».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا