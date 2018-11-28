سوناطراك تنفي انسحابها من ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

نفى مسؤول في شركة «سوناطراك» الجزائرية، الثلاثاء انسحابها من ليبيا وذلك في أعقاب سحب حفارة نفطية من البلاد قبل أيام.

جاء ذلك ردًا على أنباء جرى تداولها خلال الأيام الماضية تفيد بمغادرة الشركة وتخليها عن أنشطتها في ليبيا، لكنّ وكالة الأناضول نقلت عن مصدر رفض كشف هويته أنّ «سوناطراك قامت بسحب حفارة نفطية من ليبيا، لكنها لم تغادر البلاد».

وأشار المصدر إلى أن «الحفارة التي جرى سحبها متوقفة في ليبيا منذ 2012، بسبب القوة القاهرة والتهديدات والظروف الأمنية في البلاد»، لافتًا إلى أنّ الشركة فضلت «إدخال الحفارة إلى الجزائر واستخدامها في الحقول النفطية القريبة من الحدود الليبية، على غرار الرار وإليزي (جنوب شرق) أفضل من بقائها متوقفة منذ سنوات».

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