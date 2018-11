قطر.. على موعد مع عقوبات جديدة من أجل إيران

أوضحت الخطوط القطرية في بيان، الاثنين، أنها ستبدأ بتسيير رحلتين جديدتين أسبوعياً إلى أصفهان ابتداء من فبراير 2019، وستزيد الرحلات الحالية إلى شيراز وطهران في يناير.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أكبر الباكر، إن هذه الرحلات تمثل “دليلا إضافياً على التزام الخطوط القطرية مع إيران”، وفق ما نقل موقع Latestly.

وكان الباكر أعلن في أكتوبر الماضي استمرار رحلات الشركة القطرية إلى إيران، بالرغم من العقوبات الأميركية على نظام الملالي في طهران.

وفي مايو الماضي، قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على طهران. وفي أغسطس، قال إن أولئك الذين لديهم تبادل تجارة مع إيران، لن يكون لهم تبادل تجاري مع الولايات المتحدة، وذلك مع بداية فرض العقوبات على إيران.

وأوضحت الحكومة الأميركية أنها ستفرض عقوبات على أي أميركي أو شركة أجنبية تستمر في إجراء معاملات تجارية مع ايران، الأمر الذي دفع بشركات طيران رئيسية مثل الخطوط الجوية الفرنسية والبريطانية والهولندية وغيرها، إلى وقف رحلاتها إلى إيران.

وبالفعل، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات، في سبتمبر الماضي، على شركتين من ماليزيا وتايلاند، لتعاملهما مع شركة طيران “ماهان ” الإيرانية، المتورطة في نقل أسلحة وعسكريين إيرانيين على متن طائراتها، ولذلك لتقديم المساعدة إلى ميليشيات طهران الطائفية في المنطقة.

وفي حديث قال الخبير في الشؤون الإيرانية، محمد عباس ناجي إنه على الرغم من أن احتمال العقوبات الفورية على الشركة القطرية بعيد نوعا ما حالياً، إلا أنه قد تتعرض لها لاحقاً.

وأضاف أن العقوبات الأميركية يمكن أن تطال الشركة القطرية، وذلك في حال صعدت الولايات المتحدة ضغوطها على إيران، بما يشمل منعا أكبر للتعاملات التجارية الدولية مع طهران.

