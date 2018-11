رغم العلاقات القوية.. ترامب لا يخطط للقاء بن سلمان

قال جون بولتون مستشار البيت الأبيض للأمن القومي للصحفيين يوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يخطط لعقد لقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين.

وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن الأمير محمد أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي. وتعهد ترامب بأن يظل شريكا راسخا للمملكة العربية السعودية.

وقال بولتون إن ترامب سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وكانت متحدثة باسم البيت الأبيض قالت في وقت سابق إن ترامب سيعقد اجتماعات ثنائية مع زعماء الأرجنتين وروسيا واليابان وألمانيا خلال زيارته ووفد بلاده للأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين في وقت لاحق من الأسبوع.

ومن المتوقع أيضا أن يعقد ترامب لقاء منفصلا مع نظيره الصيني شي جين بينغ للمرة الأولى منذ أن فرض أكبر اقتصادين في العالم رسوما جمركية، كل على وارداته من الآخر.

