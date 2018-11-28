نداء من مركز سبها الطبي لمرضى القلب

ايوان ليبيا – وكالات

طالبت لجنة أزمة الصحة بالمنطقة الجنوبية مرضى القلب الذين جرى الكشف عليهم بمركز سبها الطبي، وتقرر إجراء عمليات قلب مفتوح لهم ضرورة الإسراع في تسليم المستندات إلى قسم الشؤون الطبية بمركز سبها الطبي قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وأشارت اللجنة في بيان إلى أن الأوراق المطلوبة هي «التقرير الطبي، وشهادة الوضع العائلي، والرقم الوطني مدون عليه رقم الهاتف وعنوان السكن».

وأضافت أنه سيتم إجراء العمليات للمرضى برعاية شركة المدار الجديد في أحد المراكز العامة المتخصصة من قبل إخصائي جراحة القلب الليبي الدكتور خالد طالب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا