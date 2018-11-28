ايوان ليبيا – وكالات

البواجي هي شمعة الاحتراق في السيارة، وهي عبارة عن قطعة طولها لا يتجاوز 10 سم، ووظيفة البواجي هي توليد الشرارة، التي تعمل على إشعال البنزين والهواء، من خلال قوة ضغط الكهرباء التي تأتي من الكويل، لذا فهي قطعة هامة جدا، وتتعرض للكثير من الأضرار، لذا يجب تغييرها ومتابعتها باستمرار .

العمر الافتراضي للبواجي .. ومتى تتغير لكل سيارة

البواجي لها عمر افتراضي تتلف بعده ويلزم تغييرها، لأنها تؤثر على أداء السيارة، وسيعقب ذلك العديد من المشاكل إذا لم يتم تغييرها فور تلفها، ويعتمد العمر الافتراضي للبواجي على نوعها، ونوع السيارة، حيث أن كل السيارات لا تستخدم نفس النوع من البواجي، وبالتالي تتعدد أنواع البواجي التي تقوم بصنعها الشركات باختلاف وتعدد السيارات، ويكون متوسط العمر الافتراضي للبواجي، بعد السير بالسيارة لحوالي 18 كم إلى 40 ألف كم حسب نوع السيارة .

علامات تدل على ضرورة تغيير البواجي

1- فقدان ظاهرة الاشتعال وحدوث اضطراب في عمل المحرك

ويمكن ملاحظة هذا من خلال عدة علامات، حيث نجد على سبيل المثال أن المحرك يتوقف لحظة، ثم يعود للعمل مرة أخرى، ثم يتوقف بعد فترة ويعود وهكذا، ومن العلامات الأخرى كذلك حدوث ارتفاع مفاجئ في سرعة دوران المحرك، دون ضغط السائق على دواسة الوقود، وهذا من شأنه أن يكون علامه تنبه السائق إلى حدوث اختلال في عمل الأسطوانات، بسبب أن البواجي أصبحت بحاجة للتغيير .

2- سماع صوت غريب أثناء تدوير المحرك والسيارة متوقفة

إن سماع صوت غريب بمجرد تشغيل المحرك والسيارة ما زالت متوقفة، يدل على حدوث خلل في البواجي، ففي العادة يدور المحرك بصوت متواصل وهادئ عندما تكون السيارة متوقفة، حيث تبلغ سرعة المحرك حوالي 1000 دورة في الدقيقة، إلا أنه ومع حدوث تلف في البواجي، سيلاحظ السائق أن صوت المحرك أصبح عالي ومزعج .

3- المعاناة عند تشغيل السيارة

يظن عدد كبير من السائقين أن الصعوبة التي تواجههم عند تدوير السيارة، سببها عدم وجود بنزين كافي في السيارة، أو وجود ضعف في البطارية، ولكن هناك احتمال آخر لا يخطر على بال الكثيرين، وهو ربما تكون البواجي قد تلفت وبحاجة إلى تغيير، جدير بالذكر أن البواجي قد تتسبب في تفريغ الطاقة الكهربائية من البطارية، وبالتالي يكون على السائق حينها تغيير البواجي وتغيير البطارية معا .

4- استهلاك وقود أكثر من الطبيعي

عندما يحدث خلل في البواجي يجعلها تعمل على نحو خاطئ، سيلاحظ السائق أن سيارته تستهلك المزيد من الوقود، بنسبة تصل إلى حوالي 30 % أكثر، وبالتالي عند ملاحظة ازدياد استهلاك الوقود، والحاجة إلى زيارة محطة الوقود مرات أكثر من المعتاد، فهذا علامة على أنه يجب تبديل البواجي، ويتعود السيارة إلى معدل استهلاك الوقود الطبيعي لها .

5- خلل في السرعة

عند حدوث خلل في البواجي، سيلاحظ السائق أن سرعة سيارته أصبح ضعيفا، حيث لن تستجيب السيارة حينها لازدياد السرعة على الرغم من الضغط بقوة على دواسة الوقود، أو تستجيب بعد مرور بعض الوقت، وستختفي هذه المشكلة بمجرد أن يقوم السائق بتغيير البواجي، وسيجد أن سرعة سيارته عادت إلى وضعها الأصلي .

6- ظهور عادم أسود من السيارة

عند ظهور عادم أسود اللون من السيارة، فإن هذا يدل على أن هناك اختناق يحدث في المحرك، ويحدث هذا الاختناق نتيجة لزيادة كمية الهواء عن كمية الوقود في غرفة الاشتعال، وهذا يؤدي إلى عدم احتراق الوقود بشكل كامل، وبما أن البواجي هي المسئولة عن ذلك، فيلزم حينها تغييرها، لكي يتم حل هذه المشكلة .

كيفية اختيار البواجي المناسبة لكل سيارة

إن المحرك الذي يعمل على سرعات عالية، يكون الأنسب له بواجي باردة، لكي تتخلص من حرارتها بسرعة، والمحرك الذي يعمل على سرعات طبيعية، ولا يوجد عليه أي أحمال، فلابد من اختيار بواجي ساخنة له، وذلك حتى لا يحدث تلوث بالكربون، أما المحرك المعدل بتربو أو سوبرتشارجر، فيجب أن يتم اختيار بواجي باردة له، وهناك العديد من المواقع التي يمكن دخولها وإمداداها بمعلومات السيارة، ومن ثم تقترح نوع البواجي المناسب لها، وهذه الموقع مثل بارت كات، الذي يطلب موديل السيارة وماركتها ونوع المحرك وسعته، ثم يظهر جدول فيه مواصفات البواجي التي تتناسب مع هذه السيارة، والتي يمكن الاختيار من بينها، وهناك مواقع أخرى مثل : إن جي كاي سبارك بلاجز، وأوتوليت، وغيرهم .

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