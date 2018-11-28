ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 28 نوفمبر 2018، الساعة 09:00 القيم الآتية:

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.170 دينار 5.150 دينار اليورو 5.850 دينار 5.770 دينار الجنية الاسترليني 6.450 دينار 6.370 دينار الليرة التركية 0.980 دينار 0.900 دينار الدينار التونسي 1.670 دينار 1.590 دينار الجنية المصري 0.2795 دينار 0.2715 دينار الدولار الكندي 4.000 دينار 3.920 دينار الدينار الاردني 7.140 دينار 7.060 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا