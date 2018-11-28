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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 28 نوفمبر 2018

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 28 نوفمبر 2018، الساعة 09:00 القيم الآتية:

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 5.170 دينار 5.150 دينار
اليورو 5.850 دينار 5.770 دينار
الجنية الاسترليني 6.450 دينار 6.370 دينار
الليرة التركية 0.980 دينار 0.900 دينار
الدينار التونسي 1.670 دينار 1.590 دينار
الجنية المصري 0.2795 دينار 0.2715 دينار
الدولار الكندي 4.000 دينار 3.920 دينار
الدينار الاردني 7.140 دينار 7.060 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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