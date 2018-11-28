ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 28 نوفمبر 2018، الساعة 09:00 القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|5.170 دينار
|5.150 دينار
|اليورو
|5.850 دينار
|5.770 دينار
|الجنية الاسترليني
|6.450 دينار
|6.370 دينار
|الليرة التركية
|0.980 دينار
|0.900 دينار
|الدينار التونسي
|1.670 دينار
|1.590 دينار
|الجنية المصري
|0.2795 دينار
|0.2715 دينار
|الدولار الكندي
|4.000 دينار
|3.920 دينار
|الدينار الاردني
|7.140 دينار
|7.060 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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