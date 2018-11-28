انطلاق جولة جديدة من محادثات أستانا حول الأزمة السورية

انطلقت صباح اليوم الأربعاء أعمال الجولة الحادية عشرة من اجتماعات أستانا حول الأزمة السورية في العاصمة الكازاخية.

وأكدت الخارجية الكازاخية اكتمال وصول كافة الوفود.

ويشارك في المحادثات، المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا، كما يشارك مراقبون عن المفوضية العليا لشئون اللاجئين في الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى ممثلي الدول الثلاث الضامنة: روسيا وتركيا وإيران.

وتجري اليوم لقاءات ثنائية وثلاثية بين مختلف الأطراف المشاركة في الاجتماع، على أن تعقد الجلسة العامة يوم غد الخميس.

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