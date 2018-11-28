مواعيد مباريات اليوم 28-11-2018 والقنوات الناقلة.. بيراميدز وليفربول وبرشلونة والإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأربعاء حول العالم، والقنوات الناقلة.

يشهد اليوم الأربعاء عبر قناة “أون سبورت” مباراة وحيدة بالدوري المصري في الجولة 16 ستقام بين النجوم وبيراميدز بملعب بتروسبورت في تمام السابعة مساء.

ويفتتح الإسماعيلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة لو ميساجير البوروندي خارج الأرض في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا الساعة الخامسة مساء. مباراة لن تذاع تليفزيونيا.

أما في تمام العاشرة مساء وعبر قناة “بي إن سبورتس 1” سيلتقي باريس سان جيرمان مع ليفربول ورفقاء محمد صلاح في خامس جولات دوري أبطال أوروبا.

ولحساب البطولة ذاتها وفي التوقيت ذاته سيلتقي توتنام مع إنتر ميلان عبر قناة “بي إن سبورتس 2”.

ويستضيف أيندهوفن منافسه برشلونة عبر قناة “بي إن سبورتس 3”.

هذا بالإضافة للقاء بين أتليتكو مدريد وموناكو في ملعب واندا ميتروبوليتانو في تمام الثامنة إلا خمس دقائق عبر قناة “بي إن سبورتس 1”.

وسوف يلتقي الترجي مع النجم الساحلي في الدوري التونسي في تمام الثالثة عصرا عبر قناتي “التونسية 1″ و”الكأس 1”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا