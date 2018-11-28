لوكاكو يكشف ما قاله غاضبا لمورينيو حين أبعده الأخير

كشف روميلو لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد حواره مع جوزيه مورينيو مدرب الفريق حين أخبره الأخير أنه لن يشارك أساسيا في مباراة إيفرتون في أكتوبر الماضي.

وقال لوكاكو في حواره مع شبكة بليتشر ريبورت الأمريكية:”حين علمت لم أصدق ما يحدث، لكن تحدثت مع المدرب عن الأمر وقلت له: اسمع، كان عاما طويلا ولعبت أيضا في كأس العالم، شعرت بتعب قليل. رأى ذلك، اتخذ قراره، قال: لا تبدو سعيدا. أنني غاضب. قلت نعم، أنا غاضب. هل تعتقد أن علي الابتسام؟”.

وواصل البلجيكي “ثم تحدثنا قليلا ومضينا قدما. تكلمنا 10 دقائق ومن وقتها وكأن الأمر أثر في نفسي، وكأن نارا جديدة تدفعني لآخذ ما يحق لي”.

وسجل لوكاكو 4 أهداف فقط في 17 مباراة شارك بها مع يونايتد في الموسم الحالي. ورغم غضب اللاعب البالغ عمره 25 عاما من الجلوس بديلا أحيانا إلا أنه ينتمي بشدة لمدربه.

وأوضح لاعب تشيلسي السابق “أحدهم، نعم” وذلك حين سؤاله هل هو لاعب مورينيو المفضل. وأضاف “لأنني قد أواجه حائطا من أجله ويعلم ذلك. إنه مدرب من النوع الصريح معك ويبلغك ماهية الأمور، إن لم تقدر على التعامل مع ذلك، فإنها مشكلة كبير”.

وشارك لوكاكو بديلا في فوز متأخر ليونايتد يوم الثلاثاء على ضيفه يانج بويز السويسري وضمن الفريق الإنجليزي تأهله إلى الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا.

ويحل يونايتد ضيفا على ساوثامبتون يوم السبت.

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