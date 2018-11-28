كلوب: صلاح لاعب عالمي.. لكنه بشر احتاج وقتا للتعافي

أرجع يورجن كلوب مدرب ليفربول تراجع مستوى محمد صلاح نجم الفريق في بداية الموسم الحالي إلى تأثر الأخير بالإصابة التي لحقت به في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي:”لا يتعلق الأمر بتسجيل الأهداف، وإنما بالأداء كله. لقد عاد جسمه إلى طبيعته، البدن الذي يعتمد عليه. صلاح لعب في المونديال مع مصر وهو لائق بنسبة 94% أو 95% بسبب الإصابة في الكتف. لقد تعافى تماما، شفاء اللاعب من الإصابة لا تعني جاهزيته بنسبة 100%”.

وواصل الألماني عشية مباراة الفريق أمام مضيفه باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا “لقد استراح أسبوعين أو 3 بعد الموسم الماضي. وهذا لا شيء. هذا بالضبط الوقت الذي يحتاجه الجسم ليهدأ نوعا ما. أول 3 أيام من الإجازة لكل اللاعبين بعد موسم قوي لا تشعر فيها بالراحة. لا تزال تشعر بالتعب في قدميك وعقلك. ثم يبدأ مباشرة التحضير للموسم الجديد”.

وظهر صلاح، أفضل لاعب في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، متراجعا في بداية الموسم الحالي. وسجل نجم مصر 3 أهداف في أول 8 مباريات من الدوري.

وتعرض صلاح لإصابة في الكتف أجبرته على الخروج من نهائي دوري الأبطال الذي خسره ليفربول بنتيجة 3-1 وبسببها غاب عن أول لقاء لعبته مصر في كأس العالم أمام أوروجواي.

واستعاد صلاح (26 عاما) عافيته وزار الشباك 4 مرات في آخر 5 مباريات بالدوري وظهر بمستوى طيب قريب من ذلك الذي أبهر به الجميع في الموسم الماضي مع ليفربول.

ويحل ليفربول ضيفا يوم الأربعاء على باريس سان جيرمان بطل فرنسا في لقاء صعب ضمن الجولة 5 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وواصل مدرب دورتموند السابق دفاعه عن صلاح “لأول مرة في حياته كان واضحا بعد تسجيل أكثر من 40 هدفا، كيف نتعامل مع هذا؟ واضح أن كلكم عانيتم نوعا ما للتعامل مع ذلك. هل سيسجل 40 هدفا مجددا؟ لا تستطيع تسجيل 40 هدفا في أول 3 لقاءات وكيف له أن يقتنع بنسبة 100% أنه سيسجل 40 هدفا مرة أخرى؟ هل الأمر مهم أن يسجل 40 هدفا مرة أخرى؟ بالتأكيد لا”.

وأردف “إنه موقف شخصي. هل نتحدث عنه أم لا؟ هل نترك الأمر؟ لقد حاول كل شيء دائما. الشيء الوحيد كان جسمه في حاجة إلى التأقلم من جديد. لا يزال صلاح لاعبا عالميا، لا يزال خطيرا في المباراة، لكن في مواقف التسجيل لا يوجد نفس الهدوء وبرودة الأعصاب، مهما يكن. قبل التوقف الدولي الأخير كان واضحا في كل حصة تدريبية، لقد عاد، إنه هنا. كان الأمر يتعلق بالوقت. فقط لا نمنحهم الوقت لأننا لا نملك وقتا كافيا. الموسم يبدأ، كونوا جاهزين”.

وأتم كلوب “إن كنت في شك من السهل أن تتأثر، لكن ليس لثانية واحدة كان صلاح شاكا وأنا لم أشك في عودته. لم يكن أحد هنا يشك حقيقة. الأمر كله جيد. حتى صلاح بشر واحتاج للوقت. كل شيء على ما يرام”.























































اختر التشكيل الأمثل لليفربول أمام باريس

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