مورينيو: الإدارة تعمل على تجديد عقد دي خيا.. آمل أن يتم ذلك عاجلا آم آجلا

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إن إدارة النادي ترغب في استمرار ديفيد دي خيا حارس مرماه ويعملون على تجديد عقده معهم. وذلك في تصريحاته عقب مواجهة يانج بويز في دوري أبطال أوروبا.

وبدأ مورينيو حديثه قائلا: “أعلم أنه يرغب في الاستمرار مع الفريق”.

وأضاف “أعلم أن وكيله سيكون سعيدا لفعل ما يريده اللاعب وأيضا أعلم أن الإدارة تريد منه البقاء وهم يعملون على ذلك”.

وواصل “آمل عاجلا أم آجلا أن يتوصلوا إلى تصور جيد فيما بينهم”.

ونجح دي خيا في الحفاظ على نظافة شباكه في مواجهة يانج بويز ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا في انتصار فريقه بنتيجة 1-0، ليضمن تأهله لدور الـ16 رفقة يوفنتوس من مجموعته.

المدرب البرتغالي كان قد صرح منذ شهر وقال إنه ليس واثقا من تجديد عقد الحارس الدولي الإسباني مع الفريق.

ويرغب يوفنتوس في الحصول على خدمات دي خيا صاحب الـ28 عاما والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، مع وجود خيار ليونايتد بأحقية التمديد لعام إضافي. )

كما قالت تقارير صحفية في وقت سابق إن باريس سان جيرمان مهتم بدوره في الحصول على خدمات دي خيا من يونايتد.

وانضم دي خيا في صيف 2011 قادما من أتليتكو مدريد بمبلغ 25 مليون يورو.

وشارك الدولي الإسباني خلال الموسم الجاري في 18 مباراة بكل المسابقات استقبل خلالها 23 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 5 مواجهات.

في ضوء التقارير المنتشرة عن رحيل دي خيا، هل يمكنك اختيار بديل له في تشكيل يونايتد الحالي؟

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا