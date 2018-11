وصول جميع الوفود المدعوة إلى أستانا

أعلنت الخارجية الكازاخية أن جميع الأطراف الذين تمت دعوتهم للجولة الـ11 من محادثات مؤتمر أستانا حول سورية، قد وصلوا إلى العاصمة الكازاخية، بمن فيهم وفد المعارضة السورية المسلحة.

وقال رئيس دائرة آسيا في الخارجية الكازاخية حيدر توماتوف: “جميع المشاركين في الاجتماع الدولي الـ11 حول سوريا وصلوا إلى أستانا، بمن فيهم وفود الدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران”، ووفد المعارضة السورية المسلحة بقيادة أحمد طعمة.

وأضاف توماتوف أن بعض الوفود وصلت أمس إلى كازاخستان وعقدوا سلسلة من الاجتماعات الثنائية.

ويترأس الوفد الروسي ألكسندر لافرينتيف، المبعوث الرئاسي الخاص لسورية، وتركيا نائب وزير الخارجية سيدات أونال، وإيران حسين جابري أنصاري، مساعد أول وزير الشؤون الخارجية للشؤون السياسية.

ويترأس وفد الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسورية.

وذكر توماتوف، أن مراقبين عن مكتب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر سيشاركون أيضا في الاجتماع.

