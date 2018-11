بعد تصاعد التوتر العسكري مع أوكرانيا بسبب احتجاز روسيا لثلاث سفن حربية أوكرانية وأفراد طواقمها بسبب ما وصفته موسكو انتهاكًا لحدودها، أعلنت روسيا الأربعاء عزمها نشر المزيد من صواريخ اس-400 أرض جو المتطورة في شبه جزيرة القرم.

وقالت وكالة رويترز نقلاً عن مراسلها في القرم إن سفينة كاسحة الألغام «فايس-أدميرال زاخارين» التابعة للبحرية الروسية تتحرك من البحر الأسود تجاه بحر آزوف الأربعاء.

هذا ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية قوله إن كتيبة من صواريخ إس-400 ستُنقل إلى القرم قريبًا وتصبح جاهزة للاستخدام بحلول نهاية العام.

يأتي ذلك في حين صرح المتحدث الصحفي للرئاسة الأوكرانية، الأربعاء، بأن الرئيس الأوكراني «بيترو بوروشينكو» وقَع مرسومًا بفرض الأحكام العرفية في البلاد، كما وُضِع الجيش الأوكراني في وقت سابق في حالة تأهب قصوى إثر حادثة احتجاز السفن الأوكرانية.

من جانبه أيضًا حث سفير أوكرانيا لدى برلين ألمانيا والدول الغربية على معاقبة روسيا بتمديد العقوبات وحظر واردات الطاقة وتعليق مشروع خط أنابيب الغاز (نوردستريم2).

وقال السفير في تصريح لمحطة إذاعة ألمانية الأربعاء :

”يتعين على ألمانيا اتخاذ موقف واضح… ووقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عند حده“.

The post بعد تصاعد التوتر العسكري مع أوكرانيا.. روسيا تنشر صواريخ متطورة في القرم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا