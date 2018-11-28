ارتفاع عدد ضحايا انفجار الصين إلى 23 قتيلا

ذكرت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة القتلى بسبب انفجار شاحنة كيماويات بإقليم هيبي الصيني قرب بكين، ارتفعت إلى 23 شخصًا.

تم العثور على جثة أخرى خلال عمليات البحث والإنقاذ في مدينة تشانج جياكو، ويتلقى 22 شخصا تعرضوا لإصابات العلاج في المستشفى.

وطبقا لتحقيق أولي، فإن الشاحنة التي كانت تقل الإستيلين قد انفجرت، مما تسبب في اشتعال النار في سيارات قريبة أخرى.

وجاء في بيان على موقع (ويشات) للتواصل الاجتماعي لحكومة مدينة تشانج جياكو، أنه بشكل إجمالي اشتعلت النار في 38 شاحنة و12 سيارة.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن الشاحنة انفجرت لدى دخولها موقعا تابعا لشركة "هيبوير نيو إنرجي تكنولوجي" بالقرب من مصنع "هيبي شينجوا" للكيماويات.

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