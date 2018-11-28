مقتل 28 مسلحا من داعش وطالبان في عمليات أمنية بأفغانستان

قُتل 28 مسلحا على الأقل، خلال عمليات منفصلة نفذتها قوات أفغانية وأمريكية بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان وإقليم كابيسا شمال شرق البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم .

وذكر فيلق سلاب 201، التابع للجيش الأفغاني في الشرق في بيان أن قوات أفغانية وأمريكية نفذت بشكل مشترك عملية خاصة بمنطقة أشين أمس الأول الإثنين، مما أسفر عن مقتل 19 مسلحا داعشيا على الأقل.

وأضاف البيان أن الوحدة "02" التابعة للقوات الأفغانية في مطار ننكارهار، نفذت عملية خاصة بمنطقة "شيرزاد" مما أسفر عن مقتل ثمانية على الأقل من مسلحي طالبان.

وجاء في البيان أن أحد قادة طالبان من بين القتلى.

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