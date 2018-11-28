اجتماع الخرطوم يعرض مصالحة بحضور أوروبي

ايوان ليبيا – وكالات

وافقت باريس وبرلين على حضور اجتماع لدول الجوار الليبي الموسع في العاصمة الخرطوم غدًا الخميس، بصفة ملاحظ، رغم الخلافات بين الجانبين بسبب اتهام السودان بالتدخل في أفريقيا الوسطى في وقت ترمي من خلال اللقاء الوزاري لمبادرة حول المصالحة الوطنية.

وجال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد ثلاث عواصم أوروبية وهي باريس وبرلين وبروكسل وأرجأ زيارته إلى بريطانيا إلى وقت لاحق، محاولًا إقناعهم بحضور مؤتمر دول الجوار الليبي المقرر انعقاده بالخرطوم الخميس المقبل، وكذا الترويج لجهود السودان في تحقيق الأمن في المنطقة خاصة السلام بجنوب السودان وأفريقيا الوسطى.

امتعاض فرنسي

وتحدثت أوساط إعلامية فرنسية الثلاثاء، عن نقل الخرطوم لباريس استياءها من استبعادها حضور مؤتمرين عقدا أخيرًا في باليرمو وقبلها في فرنسا حول ليبيا، بسبب اتهامها بتدخل السودان في شؤون إفريقيا الوسطى الداخلية، في مقابل امتعاضها من احتضان فرنسا لجميع لقاءات المعارضة السودانية.

أما فرنسا فتنظر بعين الريبة إلى ما يدور في الجنوب الليبي بسبب دور حركات تمرد قدمت من السودان وتشاد، الأمر الذي يغذي التوترات الإقليمية في المنطقة.

ويرجح مراقبون تأثير هذه الخلافات على جعل اجتماع دول الجوار القادم ينتهي بنتائج مهمة رغم المساعي الأفريقية لجعله محطة في الترتيب لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية، فقد بحث الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، الاثنين، في الخرطوم، مع مبعوث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، الحسن ولمات، الجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة، ودورالسودان والاتحاد الإفريقي في حلحلة الأزمة الليبية.

وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية، ياسر خضر، إن اللقاء الثنائي بحث سبل تحقيق السلام في ليبيا، وجهود مفوضية الاتحاد الإفريقي والخرطوم في هذا الملف.

مبادرة للمصالحة

ومن المقرر وفق مصادر دبلوماسية أفريقية أن يشهد لقاء وزراء خارجية دول الجوار طرح مبادرة من الاتحاد الأفريقي حول المصالحة الوطنية ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية القادمة من دول القارة السمراء، بعدما دافعت الهيئة مرارًا على أولوية عقد مؤتمر للمصالحة على تنظيم انتخابات، بالتزامن مع ما أوصى به مؤتمر باليرمو، من عقد المؤتمر الوطني الجامع مطلع العام القادم.

وفي السياق، قال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية بابكر الصديق، إن وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد أنهى جولته الأوربية فجر أمس الإثنين بعد أن شملت باريس وبرلين وبروكسل، والتي أطلعهم خلالها على التطورات الداخلية والإقليمية ودور السودان في بسط الاستقرار بدول الجوار خاصة ليبيا وأفريقيا الوسطى.

قبول أوروبي

من جانبه، قال وكيل وزارة الخارجية السودانية ياسر خضر في تصريح لموقع «سودان تريبيون»، إن زيارة الوزير لبعض الدول الأوروبية وضعت العلاقة مع أوروبا في «مسار مختلف».

وكشف خضر عن مشاركة عدد من الدول الأوروبية في مؤتمر دول الجوار الليبي المقرر عقده في الخرطوم غدًا الخميس.

وفي برلين بحث الدرديري مع نظيره الألماني كونو ماس التطورات الإقليمية الراهنة خاصة الأوضاع في ليبيا وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى. وطبقًا للناطق باسم الخارجية السودانية فإن «الدرديري قدم لماس شرحًا مفصلًا حول التطورات الإقليمية الراهنة خاصة الأوضاع في ليبيا وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى»، مشيرًا إلى جهود السودان في دعم الاستقرار واستدامة السلام الإقليمي.

وأشار وزير الخارجية إلى جهود السودان في استضافة مؤتمر دول جوار ليبيا في الخرطوم نهاية الشهر الجاري وكذلك عقد جولة مفاوضات بين فرقاء أفريقيا الوسطي في وقت يحدد لاحقًا في شهر ديسمبرالقادم.

توحيد المواقف

وبحسب الناطق باسم الخارجية السودانية فإن وجهة نظر الجانبين تطابقت في ضرورة دعم الاستقرار الإقليمي وكذلك توحيد الموقف الدولي بشأن ليبيا.

وخلال زيارته أيضًا لباريس، التقى وزير الخارجية السوداني نظيره الفرنسي جون إيف لودريان، ونقلت وسائل الإعلام السودانية قيام وزيرالخارجية السوداني بتوجيه دعوة رسمية للودريان لحضور الاجتماع الدوري لدول جوار ليبيا بصفة ملاحظ، بعدما عبرت الخرطوم عن استعدادها لاحتضان الحدث بعد عقد الاجتماع الفارط بأديس أبابا في إثيوبيا.

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